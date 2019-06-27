Агентство продбезопасности Азербайджана обратилось к гражданам (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, учитывая, что в летний сезон граждане в массовом порядке пользуются услугами туристических объектов, просит в случае выявления фактов правонарушений в сфере общепита в данных объектах информировать об этом, позвонив в колл-центр 1003. Об этом сказали в Агентстве в ответ на запрос Trend.

Согласно информации, с целью усовершенствования системы контроля над некоторыми сферами, где деятельность носит сезонный характер, были учреждены соответствующие механизмы. "Агентство в рамках мер по государственному контролю и регулированию осуществляет плановые и внеплановые проверки, а также путем закупки на потребительском рынке берутся образцы продуктов, которые затем представляются в лабораторию. Также проводится экспертиза продуктов питания, импортируемых в страну", - сообщили в Агентстве.

Было отмечено, что до сегодняшнего дня не поступало какой-либо жалобы в связи с туробъектами, которая могла бы стать основанием для проведения внеплановой проверки.

Агентство продовольственной безопасности, согласно плану, утвержденному в связи с началом летнего сезона, продолжает осуществление мер контроля в туристических объектах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.