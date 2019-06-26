Махир Амирасланов принес Азербайджану первую золотую медаль II Европейских игр

26 июня 2019 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Махир Амирасланов (57 кг.) завоевал первую золотую медаль Азербайджана на II Европейских играх, сообщает в среду Trend.

В финале азербайджанский борец оказался сильнее представителя Сербии Стевана Мисича (9:1) и стал чемпионом II Европейских игр.

Отметим, что Амирасланов принес Азербайджану первое "золото" II Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске. В активе Азербайджана одна золотая, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.

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