Еще один азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль II Европейских игр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Джамаледдин Магомедов (125 кг.) выиграл бронзовую медаль вторых Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске, сообщает в среду Trend.

В схватке за третье место Магомедов оказался сильнее представителя Румынии Рареса Кинтоана (12:2).

Отметим, что в активе азербайджанских спортсменов 14 медалей II Европейских игр. Из них одна золотая, четыре серебряных и девять бронзовых.

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