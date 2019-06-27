Агентство продбезопасности Азербайджана проведет мониторинги в детсадах

27 июня 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности подготавливает в связи с началом летнего сезона план мер по проведению мониторингов с целью контроля за правильным питанием детей в детсадах, сказала в четверг Trend пресс-секретарь Агентства Айсель Фарзиева.

Она отметила, что большинство детсадов, за исключением выходных и праздничных дней, работает в продленном режиме, а часть - работает круглосуточно.

«Поэтому одной из главных задач Агентства с целью контроля за правильным питанием детей является проведение мониторингов в детсадах и обеспечение безопасности в этой сфере», - сказала Файзиева.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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