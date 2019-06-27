На II Евроиграх в Минске начинаются выступления женщин-борцов

27 июня 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на II Европейских играх в Минске к соревнованиям примкнут женщины-борцы, сообщает в четверг Trend.

Представительница Азербайджана Мария Стадник начнет свое выступление с ¼ финала.

Финальные встречи проведут азербайджанские борцы-вольники Гаджи Алиев и Нурмагомед Гаджиев. В весовой категории 65 кг Гаджи Алиев встретится с Владимиром Хинчегашвили (Грузия) в 19:50, а в 20:40 состоится бой Нурмагомеда Гаджиева (97 кг) с Абдулрашидом Садуллаевым.

Сегодня также пройдут выступления представителей сборной Азербайджана по стендовой стрельбе, в бадминтоне, спортивной гимнастике и гребле на байдарках и каноэ.

Отметим, что сборная Азербайджана находится на 17 месте с одной золотой, 4 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

Отметим, что в Минске проходят вторые Европейские игры, на которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Напомним, что первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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