Завтра в Баку до 38 градусов тепла

27 июня 2019 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-24, днем - 33-38, в Баку ночью - 22-24, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 755 до 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, температура морской воды - 24-25 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, температура морской воды - 26-27 градусов.

Вечером в некоторых западных и северных районах страны ожидается дождь. Возможны грозы, град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 23-28, днем - 35-40, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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