Национальная академия наук Азербайджана отметит юбилей

28 июня 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с 75-летним юбилеем Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет подготовлен план мероприятий.

Как передает Trend, в ходе заседания президиума президент НАНА академик Акиф Ализаде отметил, что в марте 2020 года исполнится 75 лет со дня основания Академии наук.

Академик напомнил об участии президента Азербайджана Ильхама Алиева в праздновании 70-летия Академии наук в 2015 году, и обозначенных в выступлении главы государства приоритетных направлениях азербайджанской науки, обусловленных развитием страны.

Ализаде подчеркнул, что, приняв комплексные меры по этим направлениям, НАНА сыграла значительную роль в формировании основанного на знаниях общества, и эволюции страны на базе интеллектуальной модели развития.

В ходе заседания, решением президиума научным отделениям, предприятиям и организациям было поручено подготовить предложения по поводу организации 75-летия Академии, и в установленный срок представить их президиуму, а также подготовить план действий на основе этих предложений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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