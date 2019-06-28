В министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с индийской делегацией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Связи между Азербайджаном и Индией успешно развиваются, обе страны заинтересованы в проведении взаимных культурных мероприятий и проектов. Об этом сказал заместитель министра культуры Рафиг Байрамов, во время встречи в Баку с индийской делегацией, сообщает Trend.

В состав делегации вошли руководители организации Global Corporate Services Association (GACS), объединяющей крупные компании Индии. В состав делегации также вошел посол Азербайджана в Индии Ашраф Шихалиев.

Поприветствовав делегацию, замминистра отметил, что, будучи мультикультуральной страной, Азербайджан объединяет в себе различные элементы культуры, и с этой точки зрения имеет сходство с Индией. Байрамов рассказал об успешных проектах, проводимых за последнее время в Азербайджане руководством страны в сфере культуры и туризма. Замминистра отметил, что эти новшества положительно повлияли на экономику страны и развитие двусторонних связей с зарубежными странами.

Кроме этого, Байрамов выразил удовлетворенность открытием прямых авиарейсов между Азербайджаном и Индией, уровнем развития связей в сфере частного сектора, а также рассказал о значимости расширения культурных связей между двумя странами.

Делегация из Индии выразила заинтересованность в разработке совместных с Азербайджаном перспективных проектов в сфере культуры. В этой связи Байрамов отметил, что существуют широкие возможности для сотрудничества, и министерство культуры при необходимости окажет организационную поддержку.

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