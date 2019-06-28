Доходы Бакметрополитена от пассажироперевозок выросли на 22,25%

БАКУ /Trend/ - На первое января 2019 года общие активы ЗАО «Бакинский метрополитен» составили 2 409,498 миллиона манатов, что на 4,8 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в ежегодном финансовом отчете Бакметрополитена, сообщает в пятницу Trend.

В 2018 году общие обязательства Бакметрополитена выросли на 0,7 процента, составив 57,051 миллиона манатов, общий капитал вырос на 4,9 процента, составив 2 352,446 миллиона манатов, в том числе, уставный капитал вырос на 6,3 процента, составив 2 779,056 миллиона манатов.

За указанный период доход от пассажироперевозок транспортного предприятия составил 54,186 миллиона манатов (на 22,25 процента больше в сравнении с 2017 годом), субсидии, полученные из госбюджета – на 48,8 миллиона манатов (на 8,45 процента больше), другие доходы - 5,763 миллиона манатов (на 8,25 процента больше), стоимость использованных материальных ресурсов - 6,643 миллиона манатов (на 8,8 процента больше), стоимость использованных нефтепродуктов - 467 тысяч манатов (на 12 процентов больше), стоимость использованной электроэнергии - 11,408 миллиона манатов (на 0,2 процента меньше), стоимость использованного газа - 225 тысяч манатов (на 8,7 процента больше), стоимость использованной воды 4,117 миллиона манатов (на один процент меньше), расходы по рабочему персоналу - 44,195 миллиона маната (на 7,45 процента больше), амортизационные расходы по земле, строительству и оборудованию - 85,144 миллиона манатов (на 4,65 процента больше), амортизационные расходы по нематериальным активам - 123 тысячи манатов (на 22,15 процента меньше), остаточная стоимость строительства и оборудования – 833 тысячи манатов (на 10,7 процента меньше), другие расходы - 6,857 миллиона манатов (на 11,7 процента больше), другие операционные расходы составили 3,609 миллиона манатов (на 24,6 процента меньше).

Бакинский метрополитен завершил 2018 год с чистым ущербом в 54,871 миллиона манатов, что на 11,75 процента меньше в сравнении с прошлым годом. Тем не менее, накопленный ущерб структуры вырос на 14,8 процента, достигнув 426,610 миллиона манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.