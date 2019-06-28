ГЭЦ Азербайджана предупредил руководство школ

28 июня 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана приступил к итоговому оцениванию знаний выпускников общеобразовательных школ в 2018/2019 учебном году, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

В связи с этим общеобразовательные учреждения должны своевременно, полностью и правильно внести годовые оценки учащихся в государственную электронно-информационную систему "Ученик-выпускник".

Отметим, что согласно ст. 599 Кодекса административных проступков АР, за неподключение, несвоевременное или неправильное внесение сведений в электронно-информационную систему "Ученик-выпускник" должностные лица штрафуются в размере от 200 до 300 манатов, юридические лица – от 2500 до 3000 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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