Катарский министр экологии приглашен в Азербайджан (ФОТО)

28 июня 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмайлов передал министру муниципалитетов и окружающей среды Катара Абдуллаху бин Абдулазизу бин Турки Аль-Субаие приглашение министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, сообщает в пятницу Trend.

Пригласительное письмо было передано во время встречи катарского министра с послом Рашадом Исмайловым.

В ходе встречи был отмечен вклад, вносимый взаимными визитами на уровне глав государств и министров двух стран в развитие политических, экономических и технических связей.

Во время встречи были обсуждены вопросы по расширению сотрудничества в сферах экологии и сельского хозяйства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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