Бактрансагентство об адресах, с которых начнется эвакуация незаконно припаркованных автомобилей (ФОТО)

28 июня 2019 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) назвало адреса, с которых начнется эвакуация транспортных средств в Баку, нарушающих правила стоянки и парковки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БТА.

Адреса установлены в результате проведенных анализов и обращений граждан.

No

Улица/проспект

Территория

Ул. М.Хади

Станция метро «Ахмедли»

Просп. Гара Гараева

Перед рынком «8-й километр»

Просп. Гара Гараева

Станция м. «Нефтчиляр» - орядом с площадью Дакар

Ул. Б.Чобанзаде

Перед Дворцами торжеств

Бакинская окружная дорога – Загульбинское шоссе

Перед кардиологическим санаторием в Бильгя

Городское шоссе (Сабунчу-Забрат)

Рядом с наземным пешеходом

Ул. Сакита Годжаева

Рядом с Бакихановским Торговым центром

Просп. Гейдара Алиева

Поворот на дорогу в пос. Гала (перед «Рахат» маркетом)

Ул Али Исаазаде (пос. Бина)

Центр

Просп. Гейдара Алиева

Около ст. метро «Кёроглу»

Просп. Ходжалы

Перед станцией м. «Хатаи»

Просп. Нобеля

Перед Службой ASAN

Ул. Афияддина Джалилова

Перед "Megafun"

Просп. Нефтяников

Вдоль всего проспекта

Ул. 28 Мая

Перед 23-й школой

Ул. Диляры Алиевой

Рядом с АГНПУ

Ул. Хагани

Вдоль всей улицы

Ул.Низами

Вдоль всей улицы

Ул. К.Кязимзаде

Перед Зоопарком

Просп. Ф.Х.Хойского

Перед Gənclik Mall

Ул. Ага Нейматуллы

Перед Наримановским районным судом

Ул. Тебриз

Перед Т/Ц «Мнтропарк» и станцией м. «Нариманов»

Просп. Ататюрка

Рядом с памятником Айны Султановой

Ул. акад. Гасана Алиева

Перед Службой Asan

Московский просп., ул. Музаффара Гасанова и Ровшана Джафарова

Вокруг станции м. «20 Января»

Ул. Ровшана Джафарова, Алы Мстафаева, Джавадхана

Вокруг 3-го микрорайона

Ул.Алы Мустафаева

Перед рынком 3-го микрорайона

Ул. Джавадхана и Гусейнбалы Алиева

Вокруг станции м. «Мемар Аджеми»

Ул. Рашида Исмайлова

Баладжарский круг

Московский просп.

Территория «Шамахинки»

Просп. Г.Зардаби

Перед больницей им. М. Топчубашова

Ул. А.Саламзаде

Перед Ясамальским РУП

Ул. А.М.Шарифзаде

Вокруг станции м. «Иншаатчылар» и Службы ASAN

Ул. Асада Ахмедова

Перед «Bizim» маркет

Просп. Гусейн Джавида

Вокруг станции м. «Эльмляр Академиясы»

Ул. Абдуллы Шаига

Круг перед Госкомстатом

Ул. Дж.Джаббарлы

Перед "Caspian Plaza"

Ул. Сулеймана Рагимова

Бакинский славянский университет

Ул. Сулеймана Рустама

Пересечение с ул. Сулеймана Рагимова

Ул. Шамси Бадалбейли

Пересечение с просп. Азадлыг

Ул. С.С. Ахундова

Вокруг станции м. «Азадлыг»

Ул. Аджеми Нахчывански

Вдоль всей улицы

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку начинается эвакуация незаконно припаркованных автомобилей
Общество 25 июня 12:47
На проспекте Гейдара Алиева в Баку ограничено движение
Общество 25 июня 11:24
Два автобусных маршрута в Баку изменили схему движения (ФОТО)
Общество 22 июня 11:52
В Баку в результате ДТП образовался дорожный затор (ФОТО)
Происшествия 22 июня 11:51
Ограничено движение на перекрестке двух улиц в Баку (ФОТО)
Общество 22 июня 11:51
В Баку меняется схема движения автобусов (ФОТО)
Общество 19 июня 16:53
Лента новостей
Объемы международных резервов Казахстана снизились почти на 10%
Финансы 12:37
Ирак запретил импорт ряда товаров из Турции
Бизнес 12:35
Трамп ожидает, что встреча с Си Цзиньпином будет продуктивной
Другие страны 12:29
Продлен конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Общество 12:23
МВФ прогнозирует рост нефтяного сектора Азербайджана
Энергетика 12:20
В Туркменистане состоялось торжественное открытие первого в мире завода по производству бензина из газа в промышленном масштабе (ФОТО)
Туркменистан 12:18
В мае Турцию посетили почти 60 тыс. туристов из Азербайджана
Туризм 12:17
Ответственность за нападения на наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе несут ВС Сирии – Генштаб Турции
Турция 12:10
Большинство азербайджанских предпринимателей довольно сотрудничеством с ADRA
Экономика 12:05