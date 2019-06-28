Бактрансагентство об адресах, с которых начнется эвакуация незаконно припаркованных автомобилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) назвало адреса, с которых начнется эвакуация транспортных средств в Баку, нарушающих правила стоянки и парковки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БТА.

Адреса установлены в результате проведенных анализов и обращений граждан.

No Улица/проспект Территория Ул. М.Хади Станция метро «Ахмедли» Просп. Гара Гараева Перед рынком «8-й километр» Просп. Гара Гараева Станция м. «Нефтчиляр» - орядом с площадью Дакар Ул. Б.Чобанзаде Перед Дворцами торжеств Бакинская окружная дорога – Загульбинское шоссе Перед кардиологическим санаторием в Бильгя Городское шоссе (Сабунчу-Забрат) Рядом с наземным пешеходом Ул. Сакита Годжаева Рядом с Бакихановским Торговым центром Просп. Гейдара Алиева Поворот на дорогу в пос. Гала (перед «Рахат» маркетом) Ул Али Исаазаде (пос. Бина) Центр Просп. Гейдара Алиева Около ст. метро «Кёроглу» Просп. Ходжалы Перед станцией м. «Хатаи» Просп. Нобеля Перед Службой ASAN Ул. Афияддина Джалилова Перед "Megafun" Просп. Нефтяников Вдоль всего проспекта Ул. 28 Мая Перед 23-й школой Ул. Диляры Алиевой Рядом с АГНПУ Ул. Хагани Вдоль всей улицы Ул.Низами Вдоль всей улицы Ул. К.Кязимзаде Перед Зоопарком Просп. Ф.Х.Хойского Перед Gənclik Mall Ул. Ага Нейматуллы Перед Наримановским районным судом Ул. Тебриз Перед Т/Ц «Мнтропарк» и станцией м. «Нариманов» Просп. Ататюрка Рядом с памятником Айны Султановой Ул. акад. Гасана Алиева Перед Службой Asan Московский просп., ул. Музаффара Гасанова и Ровшана Джафарова Вокруг станции м. «20 Января» Ул. Ровшана Джафарова, Алы Мстафаева, Джавадхана Вокруг 3-го микрорайона Ул.Алы Мустафаева Перед рынком 3-го микрорайона Ул. Джавадхана и Гусейнбалы Алиева Вокруг станции м. «Мемар Аджеми» Ул. Рашида Исмайлова Баладжарский круг Московский просп. Территория «Шамахинки» Просп. Г.Зардаби Перед больницей им. М. Топчубашова Ул. А.Саламзаде Перед Ясамальским РУП Ул. А.М.Шарифзаде Вокруг станции м. «Иншаатчылар» и Службы ASAN Ул. Асада Ахмедова Перед «Bizim» маркет Просп. Гусейн Джавида Вокруг станции м. «Эльмляр Академиясы» Ул. Абдуллы Шаига Круг перед Госкомстатом Ул. Дж.Джаббарлы Перед "Caspian Plaza" Ул. Сулеймана Рагимова Бакинский славянский университет Ул. Сулеймана Рустама Пересечение с ул. Сулеймана Рагимова Ул. Шамси Бадалбейли Пересечение с просп. Азадлыг Ул. С.С. Ахундова Вокруг станции м. «Азадлыг» Ул. Аджеми Нахчывански Вдоль всей улицы

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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