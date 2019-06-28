Продлен конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (версия 2)

28 июня 2019 12:41 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Сроки приема проектов на открытый конкурс, объявленный Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры, Исполнительной властью г. Баку по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, продлены до 31 августа, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева.

Решение об этом было принято на основании письма ректора Азербайджанской государственной академии живописи, академика Омара Эльдарова от 27 июня 2019 года в адрес Фонда Гейдара Алиева и обращений ряда скульпторов.

В обращениях выражена просьба о продлении срока конкурса для завершения работы над эскизами.

Отметим, что памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву планируется установить на площади вблизи со станцией метро «Ичеришехер» (ул. Истиглалият).

Для участия в конкурсе необходимо представить заявление и эскиз.

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