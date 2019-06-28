Продлен конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Сроки приема проектов на открытый конкурс, объявленный Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры, Исполнительной властью г. Баку по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, продлены до 31 августа, сообщает в пятницуTrend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева.

Решение об этом было принято на основании письма ректора Азербайджанской государственной академии живописи, академика Омара Эльдарова от 27 июня 2019 года в адрес Фонда Гейдара Алиева и обращений ряда скульпторов.

В обращениях выражена просьба о продлении срока конкурса для завершения работы над эскизами.

Отметим, что памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву планируется установить вблизи станции метро «Ичеришехер» (ул. Истиглалият).

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку и эскиз.

Условия участия в конкурсе:

- в конкурсе могут участвовать профессиональные скульпторы, работающие в сферах ландшафтной архитектуры, садово-парковой и городской скульптуры;

- для участия в конкурсе кандидаты должны представить заявку по установленному образцу. Она заполняется непосредственно кандидатом. Заполнение всех пунктов заявки обязательно. Для участия в конкурсе принимаются эскизы под авторством непосредственно самого кандидата;

- документы и материалы, отправленные кандидатом, не возвращаются и за них не вносится оплата. Ответственность за нарушение авторских прав (плагиат) несет лицо, отправившее на конкурс соответствующие материалы;

- автор, представив (можно отправлять и по интернету) заявку и как минимум два эскиза (макета), становится участником отборочного этапа. Заявку и эскиз (макет) для участия необходимо представить в Центр Гейдара Алиева (г. Баку, просп. Гейдара Алиева, 1) или отправить по электронной почте на contest@heydar-aliyev-foundation.org

- оргкомитет конкурса определяет по итогам изучения поданных заявок и эскизов

одного победителя. Отбор участников конкурса осуществляется по нижеследующим критериям: соответствие теме, уровень профессионализма авторской идеи и ее исполнения, соответствие представленной композиции технологии обработки материала.

Каждая скульптура может быть создана как одним автором, так и в соавторстве. Соавторов не должно быть больше трех. Памятник будет установлен под непосредственным наблюдением автора или уполномоченного им лица в месте, выбранном организатором конкурса.

Члены жюри:

1. Вагиф Алиев – первый замминистра культуры

2. Фархад Халилов – председатель Союза художников, народный художник

3. Эльбай Гасымзаде – председатель Союза архитекторов, заслуженный архитектор

4. Исмаил Гусейнов – завотделом искусства минкультуры

5. Эмин Мамедов – эксперт Фонда Гейдара Алиева по вопросам искусства, заслуженный деятель искусств

6. Махаббат Мехтиев – директор департамента Фонда Гейдара Алиева, заслуженный деятель искусств

7. Акиф Аскеров – народный художник, скульптор, профессор

8. Рахиба Алиева – завотделом по проблемам сохранения и реставрации Института архитектуры и искусства НАНА, доктор философии по архитектуре

9. Галиб Гасымов – завсектором изобразительного и декоративного искусства минкультуры, искусствовед.

Телефон для дополнительной информации: (+99450) 295 02 09.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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