Продлен конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Сроки приема проектов на открытый конкурс, объявленный Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры, Исполнительной властью г. Баку по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, продлены до 31 августа, сообщает в пятницуTrend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева.
Решение об этом было принято на основании письма ректора Азербайджанской государственной академии живописи, академика Омара Эльдарова от 27 июня 2019 года в адрес Фонда Гейдара Алиева и обращений ряда скульпторов.
В обращениях выражена просьба о продлении срока конкурса для завершения работы над эскизами.
Отметим, что памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву планируется установить вблизи станции метро «Ичеришехер» (ул. Истиглалият).
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку и эскиз.
Условия участия в конкурсе:
- в конкурсе могут участвовать профессиональные скульпторы, работающие в сферах ландшафтной архитектуры, садово-парковой и городской скульптуры;
- для участия в конкурсе кандидаты должны представить заявку по установленному образцу. Она заполняется непосредственно кандидатом. Заполнение всех пунктов заявки обязательно. Для участия в конкурсе принимаются эскизы под авторством непосредственно самого кандидата;
- документы и материалы, отправленные кандидатом, не возвращаются и за них не вносится оплата. Ответственность за нарушение авторских прав (плагиат) несет лицо, отправившее на конкурс соответствующие материалы;
- автор, представив (можно отправлять и по интернету) заявку и как минимум два эскиза (макета), становится участником отборочного этапа. Заявку и эскиз (макет) для участия необходимо представить в Центр Гейдара Алиева (г. Баку, просп. Гейдара Алиева, 1) или отправить по электронной почте на contest@heydar-aliyev-foundation.org
- оргкомитет конкурса определяет по итогам изучения поданных заявок и эскизов
одного победителя. Отбор участников конкурса осуществляется по нижеследующим критериям: соответствие теме, уровень профессионализма авторской идеи и ее исполнения, соответствие представленной композиции технологии обработки материала.
Каждая скульптура может быть создана как одним автором, так и в соавторстве. Соавторов не должно быть больше трех. Памятник будет установлен под непосредственным наблюдением автора или уполномоченного им лица в месте, выбранном организатором конкурса.
Члены жюри:
1. Вагиф Алиев – первый замминистра культуры
2. Фархад Халилов – председатель Союза художников, народный художник
3. Эльбай Гасымзаде – председатель Союза архитекторов, заслуженный архитектор
4. Исмаил Гусейнов – завотделом искусства минкультуры
5. Эмин Мамедов – эксперт Фонда Гейдара Алиева по вопросам искусства, заслуженный деятель искусств
6. Махаббат Мехтиев – директор департамента Фонда Гейдара Алиева, заслуженный деятель искусств
7. Акиф Аскеров – народный художник, скульптор, профессор
8. Рахиба Алиева – завотделом по проблемам сохранения и реставрации Института архитектуры и искусства НАНА, доктор философии по архитектуре
9. Галиб Гасымов – завсектором изобразительного и декоративного искусства минкультуры, искусствовед.
Телефон для дополнительной информации: (+99450) 295 02 09.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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