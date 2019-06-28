Четыре известных бакинских пляжа оштрафованы на 16 тысяч манатов (ФОТО)

28 июня 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центры отдыха "1001 гедже", "Eldorado", "Aqua Park" и "Достлуг", функционирующие на территории пляжа «Шихов», без очистки сбрасывают сточные воды непосредственно в море, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минэкологии.

За нарушение требований законодательства об охране окружающей среды в отношении ответственных лиц центров отдыха Рауля Гасымова, Рашада Гусейнова, Заура Гусейнли и Азера Исмайлова был составлен протокол и наложен штраф по 4000 манатов.

Владельцам объектов были даны обязательные для исполнения указания по установке водоочистных установок. В случае неисполнения требований минэкологии последует обращение в суд.

Отметим, что сотрудники министерства экологии и природных ресурсов совместно с Главным управлением общественной безопасности МВД проводят совместные рейды с целью проверки соблюдения требований законодательства по охране окружающей среды на побережье Каспийского моря.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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