Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии, организованной Программой развития ООН (ФОТО)

28 июня 2019 22:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые организован хакатон инклюзивности.

В церемонии, организованной 28 июня Программой развития Организации Объединенных Наций, принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Хакатон инклюзивности означает консолидацию людей, способных предложить идею и пути решения из открытого источника. Под путями решения подразумеваются различные инновационные услуги, такие как прикладные программы, веб-сайты, электронная продукция.

Резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти отметил, что это соревнование проводится в 60 странах мира, в Азербайджане же они организованы впервые. Он подчеркнул, что вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева является первым глашатаем инклюзивных идей и всегда поддерживает такие проекты. «Давайте взглянем на инклюзивность как объединяющий нас фактор», - сказал Алессандро Фракассетти, рекомендовав подходить к технологиям как к варианту решения нашего времени, и назвал конкурс «чемпионатом инклюзивности».

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева нажала кнопку, символизирующую начало состязания, и конкурс стартовал. Участники хакатона в составе шестнадцати команд непрерывно в течение 48 часов будут работать с группой инструкторов для превращения своих идей в практические прототипы. Инструкторы окажут поддержку группам участников и помогут разработке лучших возможных путей решения. По окончании трехдневной интенсивной программы, наполненной волнующими учебными модулями и напряженной работой, жюри, в состав которого входят местные и международные эксперты, компетентные в области инноваций, инклюзивности и технологий, рассмотрит модели, подготовленные отдельными группами, и вынесет заключительное мнение о победившей идее. Эта идея получит премию в размере 5 тысяч манатов, а ее применение завершится в течение трех месяцев.

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