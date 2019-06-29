Асиман Гурбанлы выиграл золотую медаль на II Европейских играх

29 июня 2019 20:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Асиман Гурбанлы вписал в актив национальной сборной пятое "золото" на вторых Европейских играх в Минске, сообщает в субботу Trend.

Гурбанлы в финале одолел хорвата Анджело Квешича со счетом 5:0.

Напомним, что в финале азербайджанский спортсмен одержал победу над представителем Грузии Гогитой Аркания со счетом 8:0.

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала пятую золотую медаль на вторых Европейских играх в Минске.

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