В Азербайджане сегодня пройдут очередные экзамены для выпускников средних школ

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в воскресенье проведет экзамены для выпускников предыдущих лет, желающих поступить в средние специальные учреждения образования (колледжи) на базе общего среднего (девятилетнего) образования; для выпускников, которые не смогли получить документ об образовании, и сдают экзамен экстерном; для выпускников текущего года, которые не смоли принять участие на первом этапе выпускного экзамена (девятый класс) по уважительной причине; для выпускников, сдающих экзамен по азербайджанскому или русскому языку, и желающих принять участие в конкурсе по приему в колледжи по сектору, отличающегося от того, где они обучались; для выпускников, желающих принять участие в конкурсе по приему в колледжи по иностранному языку, отличающемуся от того, который сдавали в рамках вступительного экзамена.

Как сообщает Trend, экзамены пройдут пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Загаталах, Гахе, Балакяне, Барде, Гекчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Лица, которые примут участие на этих экзаменах, смогут распечатать на сайте ГЭЦ «лист пропуска на экзамен».

Во всех зданиях экзамены начнутся в 11:00. За пятнадцать минут до начала экзамена в 10:45, прекратиться пропуск лиц.

В некоторых зданиях, где будет проводиться экзамен, в целях точного определения личности участников экзамена будут использоваться технические средства на основе технологии Face Recognition (распознавание лица).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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