Азербайджанский каратист выиграл "серебро" II Европейских игр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Фирдовси Фарзалиев, выступающий в дисциплине "кумите" в весовой категории 60 кг, выиграл серебряную медаль II Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске, сообщает в воскресенье Trend.

Фарзалиев в финальном поединке уступил представителю Латвии Калвису Калнинсу. Это стало четвертой медалью азербайджанских каратистов на вторых Евроиграх.

В целом в активе сборной Азербайджана 27 медалей - пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых.

(Текст: Али Гасымов)

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