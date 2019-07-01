В Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

1 июля 2019 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в понедельник Trend.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, премьеры, вице-премьеры многих стран, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

На повестку сессии вынесено слушание отчета по исполнению бюджета, предусмотренного на 2018-2019 годы, состоятся обсуждения по предложениям, связанным с бюджетом Фонда Всемирного наследия на 2020-2021 года. Запланированы также слушания совещательных органов, процесс номинации файлов, кандидатуры которых выдвинуты для включения в Список Всемирного наследия, будет проведено обсуждение по сохранению включенных в список памятников.

Напомним, что 30 июня в Баку, в Центре Гейдара Алиева, состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Отметим, что 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет с 30 июня по 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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