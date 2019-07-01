В Баку состоялось первое пленарное заседание в рамках 43 сессии Комитета всемирного наследия (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском конгресс-центре началось пленарное заседание в рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

На заседании была оглашена повестка дня и залушаны доклады представителей стран-участниц, передает в понедельник Trend.

Председатель оргкомитета сессии, министр культуры Абульфас Гараев приветствовал гостей и сообщил, что мероприятие, в котором участвуют более 2500 делегатов из 180 стран - показатель авторитета страны на международной арене, а также возможность продемонстрировать всему миру богатую историю и культуру, а также уровень современного развития Азербайджана. «Все гости уже ознакомились с культурным наследием Азербайджана, а великолепная церемония открытия создала широкое представление о нашей стране», - подчеркнул министр.

Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Ресслер, сообщила, отметив важность мероприятия, что стала свидетелем интересных дискуссий специалистов на форумах менеджеров памятников и молодых профессионалов, организованных в рамках сессии. Также Ресслер сказала, сессия привлекла в Баку множество профессионалов. «За несколько дней, которые мы находимся здесь, мы стали свидетелями результатов организационных работ на высоком уровне. Все обсуждения в рамках сессии транслируются в режиме реального времени на сайте комитета, также, в соответствии с предложениями членов бюро, в повестку сессии могут быть внесены поправки».

В ходе бакинской сессии будут рассмотрены 36 из 42 предложений о внесении в список всемирного наследия, в том числе, шести природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников. В первую очередь будут рассмотрены предложения о природных объектах, затем культурных. В рамках сессии запланировано параллельное проведение 50 мероприятий и выставок, в то же время будет исследовано текущее состояние 166 памятников, находящихся под угрозой.

Затем было заслушано выступление докладчика сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Анны Зечнер. Она подробно рассказала о прошлой сессии и напомнила, что на ней было принято 225 решений, 19 памятников культуры были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее заседание продолжалось согласно повестке дня.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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