При поддержке Фонда Гейдара Алиева реставрируется павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева в павильоне «Азербайджан» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве проводятся работы по реконструкции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

Работы по реконструкции охватывают экстерьер и интерьер здания.

С сохранением оригинальных цветов, реставрируется орнаментальная роспись, окна «шебеке», обновляются залы павильона.

Отметим, что это место, ранее называвшееся ВДНХ СССР, а в 1992-2014 годах – Всероссийский выставочный центр, является одним из крупнейших выставочных комплексов мира.

Территория ВДНХ была богата архитектурными памятниками, созданными в советское время.

После того, как ВДНХ была соединена с парком «Останкино», общая ее площадь составляет более 325 гектаров.

Одна из жемчужин ВДНХ – павильон «Азербайджан» - был построен в 1939 году.

Архитекторы Садых Дадашев и Микаил Гусейнов, являющиеся авторами проекта, были удостоены Сталинской премии II степени.

Павильон богато оформлен с использованием азербайджанских национальных мотивов. Здание прямоугольной формы, стены облицованы мрамором. Фасад украшен азербайджанским декором, золотистыми орнаментами винограда, окна павильона украшены витражными стеклами в стиле «шебеке».

Экспозиция павильона охватывала достижения Азербайджанской ССР в сфере промышленности, животноводства, шелководства, растениеводства, сельского хозяйства, культуры, искусства и быта.

В 2016 году павильон официально был передан Азербайджану, и здесь начались реставрационные работы.

В павильоне планируется создать новый выставочный центр.

Основная идея концепции обновленного павильона основана на том, чтобы продемонстрировать, что Азербайджан - обладающее богатой историей древнее, в то же время, стремительно развивающееся государство.

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