При поддержке Фонда Гейдара Алиева реставрируется павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева в павильоне «Азербайджан» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве проводятся работы по реконструкции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

Работы по реконструкции охватывают экстерьер и интерьер здания.

С сохранением оригинальных цветов реставрируется орнаментальная роспись, окна «шебеке», обновляются залы павильона.

Отметим, что это место, ранее называвшееся ВДНХ СССР, а в 1992-2014 годах – Всероссийский выставочный центр, является одним из крупнейших выставочных комплексов мира.

Территория ВДНХ была богата архитектурными памятниками, созданными в советское время.

После того, как ВДНХ была соединена с парком «Останкино», общая ее площадь составляет более 325 гектаров.

Одна из жемчужин ВДНХ – павильон «Азербайджан» - был построен в 1939 году.

Архитекторы Садых Дадашев и Микаил Гусейнов, являющиеся авторами проекта, были удостоены Сталинской премии II степени.

Павильон богато оформлен с использованием азербайджанских национальных мотивов. Здание прямоугольной формы, стены облицованы мрамором. Фасад украшен азербайджанским декором, золотистыми орнаментами винограда, окна павильона украшены витражными стеклами в стиле «шебеке».

Экспозиция павильона охватывала достижения Азербайджанской ССР в сфере промышленности, животноводства, шелководства, растениеводства, сельского хозяйства, культуры, искусства и быта.

В 2016 году павильон был официально передан Азербайджану, и здесь начались реставрационные работы.

В павильоне планируется создать новый выставочный центр.

Основная идея концепции обновленного павильона основана на том, чтобы продемонстрировать, что Азербайджан - обладающее богатой историей древнее, и в то же время, стремительно развивающееся государство.

В выставочной зоне «Жемчужины Азербайджана» гости смогут ознакомиться с традициями азербайджанского ковроткачества, богатой музыкальной историей. Здесь также будут выставлены найденные во время археологических раскопок и отражающие древнюю историю Азербайджана экспонаты, национальная одежда, образцы национального творчества.

В павильоне также можно будет ознакомиться с различными материалами, фотографиями и видео, посвященными современному Азербайджану, а также деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, известных представителей азербайджанской интеллигенции.

Здесь планируется создать отдельные залы для проведения лекций и конференций, музыкальных программ, а в туристической зоне будет предоставляться информация о туристических маршрутах Азербайджана.

В зоне «Торговый дом» будет представлена производимая в Азербайджане продукция, и можно будет приобрести национальные сувениры.

В павильоне будут демонстрироваться книги по истории Азербайджана и его современной жизни. Здесь также планируется создать зоны развлечений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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