Государственное морское агентсво Азербайджана объявило штормовое предупреждение

БАКУ/Trend/ - В соответствии с предупреждением Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, поступившим в Национальный центр государственного морского агентства, в Каспийской акватории с вечера 29 июня до второго июля будет сильный северо-западный ветер - 18-23 метров в секунду, с усилением до 27-32 метра в секунду, высота волн - 2-3 метра, временами - до 5-7 метров. Национальный центр государственного морского агентства незамедлительно предупредил судовладельцев, капитанов судов, инспекторов портов о необходимости надлежащих мер и усилению режима службы.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, все суда стоящие на якоре, и на ходу в зоне ответственности Службы управления движением судов, были должным образом проинформированы и проинструктированы.

Обеспечена безопасная стоянка судов. Нет проблем в движении судов, несущих службу. Также были проинформированы ведомства, в подчинении которых находятся морские нефтегазовые платформы. На прибрежных территориях Азербайджана бесперебойно работает передовая система связи.

Отметим, что Национальный центр, созданный в Азербайджане первым среди прикаспийских стран, оснащен самым современным технологическим оборудованием. Центр регулярно обменивается информацией с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС, дежурными службами ВМС и береговой охраны Государственной пограничной службы, дежурной службой каспийского судоходства, а также с профильными структурами Государственной нефтяной компании и BP.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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