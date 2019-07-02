Бакметрополитен сегодня вводит в эксплуатацию два новых состава

БАКУ /Trend/ - Сегодня ЗАО «Бакинский метрополитен» вводит в эксплуатацию два новых состава, сообщил во вторник Trend пресс-секретарь ЗАО Бахтияр Мамедов.

По словам пресс-секретаря, оба поезда будут пущены на линии со станции «Дарнагюль».

Напомним, что по контракту, заключенному в начале этого года между ЗАО «Бакинский метрополитен» и российским АО «Трансмашхолдинг» 10 июня в Баку были доставлены 10 вагонов, произведенных для бакинского метро. Эти вагоны модели 81-765 B81-/766, выпускаемые ОАО «Метровагонмаш», относятся к самому современному - четвертому поколению с точки зрения инноваций.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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