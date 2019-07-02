По инициативе Фонда Гейдара Алиева начинается конкурс социальных проектов

2 июля 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева Общественное объединение «Региональное развитие» (ООРР) приступает к конкурсу социальных проектов для поддержки государственных программ по развитию гражданского общества, Целей устойчивого развития и отдельных сфер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Объединение.

Конкурс социальных проектов охватит организации и объединения некоммерческой сферы, а также гражданские группы.

В конкурсе могут участвовать проекты, направленные на развитие науки и образования, поддержку инновационных идей, охрану окружающей среды, решение различных вопросов социальной направленности.

После того, как условия участия в конкурсе будут объявлены на сайте ООРР - www.riib.az начнется электронный прием заявок и документов проектов.

На осуществление проектов, выбранных победителями по результатам конкурса, будет оказана финансовая поддержка.

В связи с этим представители частного сектора, внося вклад в эти проекты, могут оказать поддержку конкурсу, объявленному ООРР.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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