Бакинский метрополитен продолжает обновление вагонного парка

БАКУ /Trend/ - В следующем месяце ЗАО «Бакинский метрополитен» получит еще два подвижных состава из 10 вагонов.

Об этом сказал журналистам начальник Службы движения Бакметрополитена Этибар Исаев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, после доставки вагонов в Баку они пройдут наладочный процесс и выйдут на линию.

По его словам, следующие два состава прибудут в Баку в сентябре.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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