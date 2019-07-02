Стартовал отбор на IV литературный фестиваль "LiFFt" Евразийского материка (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Стартовал отбор на IV литературный фестиваль "LiFFt" Евразийского материка, который с 30 сентября по 4 октября пройдет в Баку, сообщает во вторник Trend.

Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 31 августа.

В конкурсе могут участвовать авторы, достигшие 18 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию, заполнить заявку и представить жюри образцы прозы и поэзии в установленном объеме на английском и русском языках.

Условия участия в конкурсе размещены на http://lifft.az/ и на http://lifft.az/index.php/register

Четвертый литературный фестиваль Евразийского материка "LiFFt" проводится под патронажем ООН, при содействии Международного гуманитарного фонда "LiFFt", Ассамблеи народов Евразии и Фонда Гейдара Алиева с азербайджанской стороны, при организационной поддержке министерства культуры и партнерстве Бакинского книжного центра.

"LiFFt" считается одним из самых массовых литературных фестивалей мира, который охватывает большую территорию, где в 98 странах проживает пять миллиардов населения.

Напомним, что на III литературном фестивале "LiFFt" Евразийского материка, проведенного в Сочи в 2018 году, победителем среди 170 авторов 27 стран стал азербайджанский писатель Варис Йолчуев.

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