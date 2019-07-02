Стартовал отбор на IV литературный фестиваль "LiFFt" Евразийского материка (версия 2)

2 июля 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стартовал отбор на IV литературный фестиваль "LiFFt" Евразийского материка, который с 30 сентября по 4 октября пройдет в Баку, сообщает во вторник Trend.

Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 31 августа.

В конкурсе могут участвовать авторы, достигшие 18 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию, заполнить заявку и представить жюри образцы прозы и поэзии в установленном объеме на английском и русском языках.

Условия участия в конкурсе размещены на http://lifft.az/ и на http://lifft.az/index.php/register

Четвертый литературный фестиваль Евразийского материка "LiFFt" проводится под патронажем ООН, при содействии Международного гуманитарного фонда "LiFFt", Ассамблеи народов Евразии и Фонда Гейдара Алиева с азербайджанской стороны, при организационной поддержке министерства культуры и партнерстве Бакинского книжного центра.

"LiFFt" считается одним из самых массовых литературных фестивалей мира, который охватывает большую территорию, где в 98 странах проживает пять миллиардов населения.

Напомним, что на III литературном фестивале "LiFFt" Евразийского материка, проведенного в Сочи в 2018 году, победителем среди 170 авторов 27 стран стал азербайджанский писатель Варис Йолчуев.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Стартовал конкурс по отбору на IV Евразийский литературный фестиваль "LiFFt"
Общество 13:01
Нахчыванскую молодежь встретят еще летом! (ФОТО)
Общество 10 июня 10:00
В Москве пройдет фестиваль народной артистки Азербайджана
Культура 5 апреля 19:36
В Азербайджане стартует творческий фестиваль «Из регионов в регионы»
Общество 25 марта 17:55
В Баку прошел фестиваль "Мозаика языковых культур" (ФОТО)
Культура 18 февраля 14:22
Азербайджанская культура вызвала восторг в Египте (ФОТО)
Культура 6 февраля 17:58
Лента новостей
В Иране скорость ветра достигает 101 км/час
Общество 14:39
Госслужба занятости Азербайджана проводит в регионах ярмарки по трудоустройству (ФОТО)
Общество 14:36
Сона Алиева: Сохранение статуса-кво Армении не на пользу
Политика 14:28
Глава парламента Алжира подал в отставку
Арабские страны 14:24
Завтра воздух в Баку прогреется до 31 градуса
Общество 14:13
В Баку может быть принят ряд важных решений - наблюдатель
Политика 14:11
Узбекистан вывел из обращения 50 и 100-сумовые купюры
Финансы 14:10
Госкомитет по строительству и архитектуре продолжает упрощенное оформление новостроек
Экономика 14:05
Премьер Люксембурга объяснил провал саммита Евросоюза
Другие страны 14:05