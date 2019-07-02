В Азербайджане завтра завершается регистрация на конкурс по приему на работу учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, для участия в конкурсе по приему на работу учителей, электронную регистрацию прошли более 47 тысяч кандидатов, свыше 44 тысяч которых подтвердили свои заявления, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования.

Прием документов на конкурс завершится третьего июля.

Лица, принявшие участие в прошлогоднем конкурсе, со своими результатами могут напрямую участвовать в выборе вакансии, или заново принять участие в тестовом экзамене.

В процедуре выбора вакансий могут также участвовать лица имеющие десятилетний стаж непрерывной педагогической деятельности по договору в общеобразовательных школах, ушедшие с работы менее трех лет назад, и принявшие участие в диагностическом оценивании знаний и способностей.

Кандидаты, чьи электронные заявления проверены и приняты, получают право на участие в тестовом экзамене.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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