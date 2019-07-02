На станциях Бакметрополитена устанавливаются вентиляционные устройства

БАКУ /Trend/ - В «Бакинском метрополитене» продолжаются работы по совершенствованию вентиляционной системы, сказал во вторник Trend пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время началась установка двух вентиляционных устройств.

Мамедов напомнил, что четвертого июня были введены в эксплуатацию два новых вентиляционных устройств на станциях «Мемар Аджеми» и «Гара Гараев». В настоящее время на этих станциях устанавливаются еще два таких устройства. Процесс установки завершится в конце текущего месяца. Остальные три вентиляционных устройств будут установлены на станциях «Улдуз» и «Низами».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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