Комитет по вопросам имущества Азербайджана провел очередной аукцион по приватизации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества провел очередной аукцион по приватизации госимущества, среди лотов которого малые государственные предприятия, нежилые площади и транспортные средства марок "BMW", "ГАЗ", "Fiat" 2005-2008 годов выпуска, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет.

Отметим, что девятого июля пройдет следующий аукцион, в котором на приватизацию будет выставлено 77 объектов госимущества.

Потенциальным покупателям будут предложены 22 акционерных общества, 46 малых государственных предприятий и объектов, а также девять нежилых участков.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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