БАКУ /Trend/ - Сегодня в 20:55 по местному времени началось солнечное затмение (полное затмение), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию НАНА.

Астрономическое явление завершится третьего июля в 01:50 по местному времени.

Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в южной части Тихого океана, Южной Америке, Чили и Аргентине.

Следующее затмение произойдет 26 декабря.

Отметим, что первое в этом году солнечное затмение наблюдалось шестого января.

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