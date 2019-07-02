Началось солнечное затмение

2 июля 2019 21:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 20:55 по местному времени началось солнечное затмение (полное затмение), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию НАНА.

Астрономическое явление завершится третьего июля в 01:50 по местному времени.

Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в южной части Тихого океана, Южной Америке, Чили и Аргентине.

Следующее затмение произойдет 26 декабря.

Отметим, что первое в этом году солнечное затмение наблюдалось шестого января.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане будет наблюдаться солнечное затмение
Общество 07:11
Завтра в Азербайджане будет наблюдаться солнечное затмение
Общество 1 июля 13:43
Первое солнечное затмение в текущем году произойдет 6 января
Общество 4 января 10:24
Началось последнее солнечное затмение в этом году
Общество 11 августа 2018 12:36
Повлияет ли на температуру воздуха сегодняшнее солнечное затмение? - Ответ обсерватории
Общество 13 июля 2018 08:15
Началось солнечное затмение
Общество 13 июля 2018 05:50
Лента новостей
Число жертв жары в Испании увеличилось до четырех человек
Европа 22:05
Великобритания, ФРГ, Франция и ЕС призвали Иран сократить запасы урана
Европа 21:49
Кристин Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ
В мире 21:48
Сильный пожар в пятиэтажном здании в Стамбуле, есть пострадавшие (ФОТО)
Турция 21:46
Рамиль Шейдаев перешел в московский "Динамо"
Общество 21:38
Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты
Европа 21:24
Является ли решение ОПЕК полезным для глобальной экономики?
Энергетика 20:20
Посол Муриэль Пеневейре: Швейцария заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 20:13
Закир Гасанов посетил мать Национального героя Азербайджана, проходящую лечение в Минске (ФОТО)
Общество 20:05