Рамиль Шейдаев перешел в московский "Динамо"

2 июля 2019 21:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Московский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с нападающим сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым, передает Trend со ссылкой на пресс-службу клуба.

В прошедшем сезоне Рамиль выступал за самарские «Крылья Советов», контракт с которыми у него закончился. Таким образом, Шейдаев переходит в «Динамо» на правах свободного агента и становится шестым новичком летней трансферной кампании бело-голубых.

Согласно информации, срок соглашения азербайджанского нападающего с бело-голубыми составляет один год.

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