Лейла Алиева. Бесконечная доброта, идущая от сердца

БАКУ /Trend/ - Сегодня - день рождения вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Изменить мир к лучшему - задача не из простых. Ее решение требует чистоты помыслов, силы воли, идущей от сердца бесконечной доброты и гуманизма. Все эти черты присущи Лейле Алиевой - организатору и инициатору многих важных начинаний, талантливой художнице и поэтессе, матери троих чудесных детей.



Деятельность Лейлы Алиевой охватывает самые разные сферы. Она - вице-президент Фонда Гейдара Алиева; инициатор кампании "Справедливость к Ходжалы"; учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA; руководитель Азербайджанского молодежного объединения России - АМОР; учредитель и главный редактор журнала "Баку". Лейла Алиева - также посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).



В основе ее работы как вице-президента Фонда Гейдара Алиева лежит принцип гуманизма, и потому одним из важных направлений его деятельности является оказание помощи старикам, живущим в домах престарелых, детям и подросткам, лишенным родительской опеки или страдающим различными заболеваниями.



Лейла Алиева инициировала беспрецедентную международную кампанию "Справедливость к Ходжалы". В результате кропотливой работы мир еще больше узнал об ужасах Ходжалинской трагедии.



"Все мы должны принимать активное участие в разоблачении лжи и клеветы, усиленно распространяемой армянской пропагандой", - сказала в одном из интервью Лейла Алиева. Только лишь чтить и помнить жертв геноцида Ходжалы недостаточно. "Урок, который мы должны вынести из памяти о случившемся, заключается в том, чтобы восстановить справедливость: призвать к ответу виновных и предпринять все возможное, чтобы подобные зверства не повторились", - отмечала в своем обращении Лейла Алиева.



Организаторский талант проявляет Лейла Алиева и как глава Азербайджанской молодежной организации России - АМОР. Это первая диаспорская организация азербайджанской молодежи в РФ. АМОР выполняет еще важнейшую функцию - знакомит россиян с Азербайджаном и вносит вклад в укрепление связей между нашими народами.



Своими гуманитарными проектами Лейла Алиева хорошо известна и в Азербайджане, и далеко за пределами нашей страны. Она - инициатор и участник множества проектов в сфере образования, заботы о детях, здравоохранения, спорта, культуры. Каждый ее проект пронизан теплотой и любовью, желанием нести добро.

Еще одним успешным направлением деятельности Лейлы Алиевой является работа в области экологии и защиты животных. Общественное объединение IDEA, созданное по ее инициативе, внесло весомый вклад в защиту уникальной природы Азербайджана, улучшение экологической ситуации в стране в целом. А девиз организации - "Одна планета - одно будущее" - заключает в себе всю масштабность поставленных ею целей.



IDEA определила в Азербайджане так называемую "большую кавказскую пятерку" - это пять животных, которым грозит исчезновение: медведь, орел, волк, газель и кавказский леопард. Проводятся мероприятия по сохранению этих исчезающих видов. Особое внимание уделяется кавказскому леопарду. В результате принятых мер по охране этого вида, популяция леопардов в Азербайджане за последние несколько лет начала расти. Реализуется также проект создания карантинного центра для разведения и последующего выпуска на волю леопардов.



Лейла ханум контролирует реализацию экологических проектов, посещает заповедники, знакомится с ситуацией на местах.



Под опекой Лейлы Алиевой не только сохранение дикой природы, но и забота о животных, живущих рядом с человеком и нуждающихся в гуманном обращении.



"Я не раз отмечала, что я сама позитивно настроена к миру, мне всегда кажется, что положительный настрой, милосердие людей, добрые мысли, убежденность в победе добра над злом помогают делать мир лучше", - сказала в одном из интервью Лейла Алиева.



Неизменность победы добра над злом - это тема поэтических произведений Лейлы ханум. Она также пишет картины, пропагандирует здоровый образ жизни, участвуя в марафонах, продюсирует кинофильмы. Лейла Алиева служит своей стране и людям, помогая менять мир, делая его добрее и лучше.

Коллектив информационного агентства Trend сердечно поздравляет Лейлу Алиеву с днем рождения, присоединяясь к наилучшим пожеланиям, поступающим в ее адрес со всего мира.

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