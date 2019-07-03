На ряде улиц Баку не работают светофоры

3 июля 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку не работают светофоры на пересечениях улиц Тебриза с улицами Ага Нейматуллы и Ахмеда Раджабли, улицы Ахмеда Раджабли с улицей Фатали хана Хойского и улицы Фатали хана Хойского с улицей Ага Нейматуллы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Это связано с временным прекращением электроснабжения.

Просьба к водителям до восстановления работы светофоров двигаться, придерживаясь требований дорожных знаков.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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