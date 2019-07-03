Начался прием заявлений в колледжи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до пятого августа будет активизирована система приема заявлений абитуриентов, не представивших электронные заявления 22 февраля -11 марта для приема в колледжи на базе девятилетнего образования, и абитуриентов текущего года, результаты выпускного экзамена которых отвечает условию конкурса. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Отметим, что прием документов в колледжи на базе общего среднего образования (девять лет) проводился с 22 февраля по 11 марта 2019 года.

Напомним, что к выбору специальностей колледжей допускаются абитуриенты, общий балл которых (по обоим турам) не меньше 50, балл по азербайджанскому (русскому) языку – не меньше 20, и балл по математике – не меньше 10.

Ограничений в баллах по предметам в конкурсе специальностей, требующих особых способностей, не применяется.

Выбор специальностей будет проводиться 24 июля – пятого августа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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