В Баку не работают светофоры на ряде улиц

3 июля 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с перебоями в электроснабжении теперь не работают светофоры на пересечении улиц Самеда Вургуна с улицей Н. Юсифбейли, улицы Н. Юсифбейли - с улицей Х. Шушинского, проспекта Азадлыг – с улицей Н. Юсифбейли, улицы У.Гаджибейли - с улицами Н.Юсифбейли и М. Миргасымова, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Сегодня утром в Баку не работали светофоры на пересечениях улиц Тебриза с улицами Ага Нейматуллы и Ахмеда Раджабли, улицы Ахмеда Раджабли с улицей Фатали хана Хойского и улицы Фатали хана Хойского с улицей Ага Нейматуллы, но их работа уже восстановлена.

Просьба к водителям до восстановления работы светофоров двигаться, придерживаясь требований дорожных знаков.

Отметим, что причиной отключения светофоров приводится прекращение подачи электроэнергии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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