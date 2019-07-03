Завтра в Азербайджане ожидается до 39 градусов тепла

3 июля 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, юго-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем - 30-35, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 55-65, днем - 30-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) юго-западный ветер, температура морской воды - 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также юго-западный ветер, температура морской воды - 23-24 градуса.

В районах Азербайджана тоже без осадков, однако, вечером местами в северных и западных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град, ветер восточный.

Ночью 18-23, днем 34-39, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

На Абшеронском полуострове погода малокомфортная для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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