На сессии ЮНЕСКО в Баку обсуждены вопросы национальной собственности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проходящая в Баку 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО третьего июля продолжила работу обсуждением вопросов национальной собственности, сообщает в среду Trend.

Был заслушан отчет о состоянии защиты культурного наследия, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Открывая мероприятие, председатель Организационного комитета сессии, министр культуры Абульфас Гараев рассказал об отчете и призвал всех принять активное участие в обсуждениях.

Представители стран-участниц сессии рассказали о реальном состоянии культурного наследия Азиатско-Тихоокеанского региона.

В мероприятии представители Норвегии, Бразилии, Венгрии, Танзании, Кувейта, Гватемалы, Туниса, Австралии, Азербайджана, Китая и других стран высказались по представленному отчету.

В рамках мероприятия говорилось о важности стратегического оценивания окружающей среды и проделанной в этом направлении работе. Было отмечено, что подобные отчеты весьма важны для налаживания диалога. Все проекты следует проводить на основе рекомендаций мониторинговой группы. Электростанции должны быть построены за пределами буферной зоны. Существуют различные мнения относительно связи между экономическим развитием и окружающей средой, и эти вопросы следует обсуждать коллегиально.

Азербайджан поддержал предложения Кубы и Китая по защите культурного наследия Азиатско-Тихоокеанского региона, и для предотвращения загрязнения источников воды и атмосферы следует принять защитные меры.

Сессия продолжает работу дискуссиями.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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