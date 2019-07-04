Министр культуры Азербайджана встретился с вице-премьером Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО принимают участие высокопоставленные официальные лица из более чем 150 стран мира и представители международных организаций, сообщает Trend.

Представитель Оргкомитета, созданного в связи с проведением 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев встретился с заместителем премьер-министра Казахстана Гульшарой Абдыкалыковой.

Гараев рассказал о политике, проводимой в стране в сфере культуры, и об основных приоритетах государства в этом направлении. Гараев отметил значимость мероприятий, проводимых в области охраны богатого культурного наследия Азербайджана и его пропаганды.

Министр сказал, что уровень связей в области политики, экономики, культуры между двумя странами находится на высоком уровне, а также отметил важность организации взаимных визитов деятелей культуры и искусства.

Гараев пригласил казахстанскую сторону принять активное участие в мероприятии, которое пройдет в Азербайджане в ноябре этого года совместно с Организацией Исламского Сотрудничества.

Вице-премьер Казахстана подчеркнула, что Азербайджан на высоком уровне принял 43-ю сессию Комитета всемирного наследия. Абдыкалыкова также сказала, что Казахстан стремиться развивать более тесные связи с ЮНЕСКО по защите и признанию образцов культурного наследия, расположенных на территории страны.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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