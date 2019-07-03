Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии (ФОТО)

3 июля 2019 21:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в среду посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени Кюбры Фараджевой министерства здравоохранения.

Коллектив института выразил признательность Лейле Алиевой за посещение этого медицинского учреждения.

Директор Научно-исследовательского института педиатрии Насиб Гулиев проинформировал о том, что в институте действуют 8 клинических отделений на 245 коек и многочисленные параклинические секции.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева встретилась с лечащимися здесь детьми и их родителями, преподнесла малышам подарки.

Это медицинское учреждение, являющееся одним из первых очагов здравоохранения в Азербайджане, за почти вековой период служит такому важному и благородному делу, как сохранение здоровья матерей и детей. В этом институте проводятся также лекции для врачей-специалистов и врачей-резидентов, проходящие здесь практику врачи-резиденты один раз в месяц выступают с презентациями на различные темы педиатрии. В институте готовятся высококвалифицированные специалисты и научные работники для медицинских учреждений республики. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 50 коек выполняет функции реаниматологическо-неонатологического центра по республике. Это медицинское учреждение было организовано в 1925 году на базе детской больницы на 200 коек, а в 1927 году после реконструкции стало Институтом охраны материй и детей. Многие годы в институте работали видные врачи, внесшие большой вклад в педиатрическую науку и подготовку медицинских кадров. Это медицинское учреждение тесно сотрудничает и проводит обмен опытом с ведущими педиатрическими медицинскими учреждениями мира. В последние годы в отделениях института ежегодно оказывается медицинская помощь более 30 тысяч детей.

Фонд Гейдара Алиева проявляет особое внимание охране здоровья матерей и детей в республике. До настоящего времени при поддержке и по инициативе фонда отремонтированы, восстановлены и оснащены современным оборудованием многочисленные амбулаторно-поликлинические и стационарные медицинские учреждения.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева пожелала успехов коллективу, пожелала исцеления лечащимся здесь больным.

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