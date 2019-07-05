Продолжаются работы по устранению последствий землетрясения в Агсуинском районе Азербайджана

5 июля 2019 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Продолжается строительство жилых домов, на месте разрушенных в результате землетрясения в Агсуинском районе Азербайджана.

Как сообщили Trend в Комиссии по чрезвычайным ситуациям Агсуинского района, в настоящее время строятся 198 дома: "Строительство 16 домов завершено, и они переданы жителям. 13 из них расположены в черте города, а три в сельской местности. Строительные работы будут завершены в ближайшее время, и остальные дома будут переданы семьям".

В Комиссии отметили, что продолжается снос домов, пришедших в аварийное состояние в результате землетрясения: "Кроме того, ведутся восстановительные работы в 81 доме, пострадавшем от землетрясения. В пяти домах уже завершены работы. В ближайшее время начнутся работы в других домах нуждающихся в ремонте".

Отметим, что в результате землетрясения, произошедшее 5 и 6 февраля текущего года в Агсуинском районе, многие дома пришли в непригодное состояние, был нанесен ущерб социальным и инфраструктурным объектам.

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской сейсмостанции – на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение.

Согласно данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах – 3-5 баллов. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции – на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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