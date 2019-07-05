В рамках проекта "Наш двор" жителям Баку передан очередной благоустроенный двор (ФОТО)

5 июля 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Наш двор", направленного на благоустройство дворов и осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, состоялось открытие очередного двора, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на IDEA. Очередной благоустроенный двор был передан жильцам, проживающим по адресу улица Гусейна Сеидзаде, 20, 22, 24, 26, 28 в Насиминском районе Баку, где в окрестных зданиях проживают 1200 человек.

Отметим, что проект "Наш двор" нацелен на благоустройство дворов с экологической точки зрения, восстановление зеленых насаждений, составляющих основу экологии столицы, формирование здорового образа жизни жильцов, создание для них безопасных и комфортных условий.

В благоустроенном в рамках проекта очередном дворе созданы условия для передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. С целью создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективной организации досуга молодежи на территории двора созданы футбольная мини-площадка, две площадки для игры в шахматы, три беседки, спортивные тренажеры, предусмотренные для различных возрастных групп, детская игровая площадка и скамейки, а также создан парк, объединивший три двора.

Учитывая пожелания жильцов, во дворе установлены фонарные столбы, полностью отремонтированы фасады и подъезды зданий.

Наряду с реабилитацией существующих зеленых насаждений, на территории двора посажено 100 новых деревьев, и на территории площадью 5 000 квадратных метров заложена новая озеленительная полоса.

Двор, переданный жителям в Насиминском районе, стал 26-м благоустроенным в рамках проекта двором.

Этот проект планируется реализовать во всех районах Баку.

В связи с этим IDEA просит представлять в Объединение информацию и рекомендации о дворах в Баку, нуждающихся в благоустройстве.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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