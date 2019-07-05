В штаб-квартире СЕ в Страсбурге состоялся показ документального фильма "Командировка в вечность" (ФОТО) (версия 2)

5 июля 2019 10:58 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге состоялась демонстрация документального фильма "Командировка в вечность", снятого Baku Media Center при генеральном продюсерстве Арзу Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Trend.

В презентации, реализованной по случаю 100-летия органов дипломатической службы Азербайджана, при организации постпредства Азербайджана в СЕ и при поддержке Baku Media Center, приняли участие сотрудники дипломатического корпуса и организации, а также представители местной общественности.

Сначала глава постпредства Азербайджана в Совете Европы Фахраддин Исмайлов рассказал об истории создания органов дипломатической службы Азербайджана, и работе, проделанной ими за время существования.

Информируя о фильме "Командировка в вечность", глава постпредства отметил, что документальная лента рассказывает о судьбе делегации, командированной в январе 1919 году под руководством председателя парламента Алимардан бека Топчубашова на Парижскую мирную конференцию с целью признания в международном масштабе Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Фильм свидетельствует, что в начале ХХ века азербайджанский народ обладал светскими и демократическими ценностями.

Документальный фильм был с большим интересом встречен участниками мероприятия.

В заключение показа участникам мероприятия был вручен специальный выпуск журнала "İRS", посвященного 100-летнему юбилею азербайджанской дипломатии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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