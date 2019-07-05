В субботу в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, осадков не ожидается, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 19-23, днем - 27-31, в Баку ночью - 21-23, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На северных и южных пляжах Абшерона будет дуть, временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, к вечеру в некоторых северных и западных районах ожидается дождь, местами ливни, грозы, возможен град, западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью 18-23, днем 32-37, в горах ночью 9-14, днем 17-22 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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