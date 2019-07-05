ПЕА и миэкологии презентовали в Баку план совместной деятельности

5 июля 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку был презентован план совместной деятельности правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) и министерства экологии и природных ресурсов, сообщает в пятницу Trend.

В мероприятии приняли участие вице-премьер, заместитель председателя – и исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, депутаты, представители ПЕА и министерства.

Открывая мероприятие со вступительным словом, Ахмедов коснулся экологических проблем, существующих сегодня в мире.

Исполнительный секретарь ПЕА отметил, что экологические проблемы беспокоят весь мир.

Вице-премьер подчеркнул, что эта проблема беспокоит и азербайджанское общество: «Азербайджан старается вносить свой вклад в решение этих проблем. Каждое общество думает о своем будущем, поэтому планируем совместно с министерством экологии и природных ресурсов, системно осуществлять кампанию по посадке деревьев».

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал, что решение экологических проблем один из главных призывов, стоящих перед человечеством: «В мире многие страны страдают от нехватки воды. В Азербайджане никаких проблем с этим нет, но все равно источники воды необходимо беречь и не загрязнять. Мы должны поддерживать политику, которую глава государства проводит в этой сфере», - отметил Бабаев.

После выступлений Ахмедов и Мухтаров подписали документ по плану совместной деятельности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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