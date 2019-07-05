В Азербайджане объявлены даты экзаменов по приему на работу учителей

5 июля 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с восьмого по 24 июля состоится тестовый тур конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные учебные заведения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Тестовые экзамены по немецкому языку и истории состоятся восьмого июля, физике, французскому языку и музыке - девятого июля, информатике и русскому языку - 10 июля, английскому языку - 11-12 июля, биологии - 12-13 июля, географии - 13 июля, программе начальных классов - 15-18 июля, изобразительному искусству - 18 июля, физкультуре - 18-19 июля, математике - 19-22 июля, технологии - 22 июля, химии - 22-23 июля, азербайджанскому языку и литературе - 23-24 июля, азербайджанскому языку, русскому языку и литературе - 23 июля.

Прием учителей на работу состоит из четырех этапов (рассмотрение электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).

На экзамене кандидатам будут даны задания по специальности, методике обучения, стратегии преподавания и логике.

Кандидаты, набравшие в этом туре проходные баллы, смогут выбирать из восьми вакантных мест.

Набранные на конкурсе по приему на работу баллы действительны в течение двух лет. В будущем учебном году эти кандидаты могут, не участвуя в конкурсе, сразу приступать к выбору вакансии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане начался перевод студентов из одного вуза в другой
Общество 10:28
В Азербайджане завершилась регистрация по приему на работу учителей
Общество 4 июля 09:58
В Азербайджане завтра завершается регистрация на конкурс по приему на работу учителей
Общество 2 июля 15:05
В Азербайджане регистрацию на конкурсе по приему на работу прошли более 29 тыс. учителей
Общество 28 июня 13:56
В Азербайджане приостановлен прием заявлений по смене школ
Общество 25 июня 16:28
Минобразования: В средних школах Азербайджана будет больше вакантных мест учителей начальных классов
Общество 24 июня 16:40
Лента новостей
Роберт Секута обсудил роль Азербайджана в интеграции с мировыми энерго- и транспортными проектами (ФОТО)
Экономика 14:42
Столетняя британка раскрыла необычный секрет долголетия
Другие страны 14:35
Гянджинский приборостроительный завод запустит новую линию производства
Бизнес 14:34
На сессию ЮНЕСКО в Баку в Список Всемирного наследия включена первая номинация
Общество 14:29
Эльмар Мамедъяров встретился с перуанским коллегой в рамках рабочего визита (ФОТО)
Политика 14:20
Иран призвал принять ответные меры и задержать британское судно
Иран 14:19
Узбекистан снизил себестоимость отечественных авто на $140 млн
Бизнес 14:18
Гянджинский приборостроительный завод обнародовал объемы производства и экспорта продукции
Бизнес 14:16
Азербайджанский банк увеличил чистую прибыль почти в 43 раза
Бизнес 14:08