В Азербайджане объявлены даты экзаменов по приему на работу учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с восьмого по 24 июля состоится тестовый тур конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные учебные заведения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Тестовые экзамены по немецкому языку и истории состоятся восьмого июля, физике, французскому языку и музыке - девятого июля, информатике и русскому языку - 10 июля, английскому языку - 11-12 июля, биологии - 12-13 июля, географии - 13 июля, программе начальных классов - 15-18 июля, изобразительному искусству - 18 июля, физкультуре - 18-19 июля, математике - 19-22 июля, технологии - 22 июля, химии - 22-23 июля, азербайджанскому языку и литературе - 23-24 июля, азербайджанскому языку, русскому языку и литературе - 23 июля.

Прием учителей на работу состоит из четырех этапов (рассмотрение электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).

На экзамене кандидатам будут даны задания по специальности, методике обучения, стратегии преподавания и логике.

Кандидаты, набравшие в этом туре проходные баллы, смогут выбирать из восьми вакантных мест.

Набранные на конкурсе по приему на работу баллы действительны в течение двух лет. В будущем учебном году эти кандидаты могут, не участвуя в конкурсе, сразу приступать к выбору вакансии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.