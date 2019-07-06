Таможенный комитет уволил сотрудника за вымогание взятки

БАКУ/Trend/ - В рамках мер проведенных Государственным таможенным комитетом, по обеспечению прозрачности, борьбы с коррупцией, пресечения провонарушений в этой сфере, было установлено преступное деяние одного из сотрудников. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

По информации источника, старший инспектор отдела таможенных процедур и оплат управления таможенных операций Главного таможенного управления города Баку полковник-лейтенант таможенной службы Намиг Фирудин оглы Асадов незаконно вымогал 350 манатов у представителя фирмы ООО "Liebherr-Azeri LLC", обещая быстрое прохождение таможенных процедур.

Стало известно, что Асадов требовал деньги не наличными, а путем перевода через комьютерного оператора одного из брокерных фирм.

Соответствующим приказом заместителя председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана старший инспектор отдела таможенных процедур и оплат управления таможенных операций главного таможенного управления города Баку полковник-лейтенант таможенной службы Намиг Фирудин оглы Асадов отстранен от занимаемы должности.

Материлы по его делу, для правовой оценки, переданы в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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