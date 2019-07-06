В связи с несчастным случаем в воинской части в военной прокуратуре возбуждено уголовное дело

6 июля 2019 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с несчастным случаем в воинской части в военной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры, в связи с несчастным случаем, произошедшим утром, сотрудники ведомства и работники местной военной прокуратуры отправились к месту происшествия.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело. Создана следственная группа и осуществляются оперативные следственные меры.

Для проведения осмотра места происшествия, определения круга свидетелей и их опроса, проведения надлежащей экспертизы, будут приняты все меры согласно соответствующим требованиям законодательства.

Военная прокуратура выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших .

Следствие уголовного дела находится под контролем руководства Военной прокуратуры Азербайджана.

Напомним, что ранее в субботу произошел взрыв заряда танкового снаряда, в результате которого погибли два военнослужащих и был тяжело ранен третий.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст:Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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