БАКУ/Trend/ - В связи с несчастным случаем в воинской части в военной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры, в связи с несчастным случаем, произошедшим утром, сотрудники ведомства и работники местной военной прокуратуры отправились к месту происшествия.
По факту в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело. Создана следственная группа и осуществляются оперативные следственные меры.
Для проведения осмотра места происшествия, определения круга свидетелей и их опроса, проведения надлежащей экспертизы, будут приняты все меры согласно соответствующим требованиям законодательства.
Военная прокуратура выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших .
Следствие уголовного дела находится под контролем руководства Военной прокуратуры Азербайджана.
Напомним, что ранее в субботу произошел взрыв заряда танкового снаряда, в результате которого погибли два военнослужащих и был тяжело ранен третий.
(Автор: Эльчин Мехтиев Текст:Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)
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