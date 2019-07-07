В Баку презентацией номинаций продолжается работа сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

7 июля 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку продолжается презентацией номинаций.

Как сообщает Trend, открывая сессию, председатель организационного комитета, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что минувшая неделя запомнилась напряженными обсуждениями, взаимными встречами и презентацией новых номинаций. Министр отметил, что сегодня музыкальная общественность понесла тяжелую утрату. Так, один из основоположников музыкального жанра босса-нова Жуан Жильберту скончался на 88-м году жизни. В 1931 году родившийся в Бразилии гитарист, певец и композитор Жуан Жильберту еще в подростковые годы начал исполнять песни. Его дебютный альбом Chega de Saudade (1959) считается одной из звукозаписей, заложивших основу жанра босса-нова. Жуан Жильберту внес большой вклад в мировую музыку.

Участники сессии минутой молчания почтили память Жуана Жильберту.

Первая номинация дня, вынесенная на обсуждение, была связана с ансамблем дворца Мафра в Португалии. По этому поводу был заслушан отчет ICOMOS. Было отмечено, что строительство этого памятника, начавшееся в 1717 году, завершилось в 1735 году. Здесь находились резиденция Короля и церковь. Это здание, построенное в римском стиле барокко, является одним из несравненных образцов мировой исторической архитектуры.

После интересных обсуждений файл был включен в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

Сессия продолжается обсуждением очередного файла.

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